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واشنطن لن تنقل سفارتها للقدس "قبل إعطاء فرصة لاتفاق سلام"

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مصراوي Masrawy

واشنطن لن تنقل سفارتها للقدس "قبل إعطاء فرصة لاتفاق سلام"

10:07 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

دونالد

لندن - (بي بي سي):

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرغب في إعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل أن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج تبثه "تي بي إن" التلفزيونية : "أريد أن أعطي ذلك فرصة قبل حتى التفكير في نقل السفارة إلى القدس".

وتعارض السلطة الفلسطينية نقل السفارة من تل أبيب معارضة شديدة.

وشدد الرئيس الأمريكي علي أنه سيتخذ "قرارا في هذا الشأن في المستقبل غير البعيد" لأن "دفع عملية السلام يأتي أولا".

وتعتبر مهمة دفع عملية السلام من بين ملفات عديدة كلف بها ترامب صهره جاريد كوشنر، 36 عاما.

وتقع سفارات الدول الأجنبية حاليا في تل أبيب.

واحتلت إسرائيل القدس الغربية والضفة الغربية عام 1967 وضمت إليهما القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما تصر إسرائيل على أن القدس بأكملها عاصمة أبدية لها.

هذا المحتوى من

BBC

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