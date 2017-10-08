الإحصاء: 14.2% زيادة بإيداعات صندوق توفير البريد

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد بلغت 114.9 مليار جنيه عام 2016 - 2017، مقابل 100.6 مليار جنيه عام 2015 - 2016 ، بزيادة بلغت نسبتها 14.2%.

وقال الجهاز، في بيان له، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للبريد، إن السبب في الزيادة يرجع لسهولة التعامل والثقة في مكاتب البريد وانتشارها في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية (الحساب الجاري، الفضي، والذهبي)، بلغت 73.9 مليار جنيه عام 2016 - 2017، مقابل 56.8 مليار جنيه عام 2015 - 2016، بزيادة بلغت نسبتها 29.9%.

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وأشار البيان إلى قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية، والتي بلغت 63.8 مليار جنيه عام 2016 - 2017 ، مقابل 55.7 مليار جنيه عام 2015 - 2016 ، بزيادة بلغت نسبتها 14.6%، فيما بلغ عدد المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 68.1 مليون معاش عام 2016 - 2017، مقابل 65.1 مليون معاش عام 2015 - 2016 بزيادة بلغت نسبتها 4.6%.



وأضاف أن قيمـة الطوابع المباعة والنمـاذج بالوحدات البريدية، بلغت 189.7 مليون جنيه عام 2016 - 2017، مقابل 250.8 مليون جنيه عام 2015 - 2016، بانخفاض بلغت نسبته 24.3%، بينما بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 3937 مكتبا عام 2016 - 2017، مقابل 3927 مكتبا عام 2015 - 2016، بزيادة بلغت نسبتها 0.3%.

وذكر أن عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية، بلغ 2146 وحدة عام 2016 - 2017، مقابل 2144 وحدة عام 2015 - 2016، بزيادة بلغت نسبتها 0.1%، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.



يذكر أن اليوم العالمي للبريد، مناسبة يُحتفل بها يوم 9 أكتوبر من كل عام، ويوافق تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874، ويعتبر المنتدى الرئيس للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول.