بالصور.. الانتهاء من الجنية الأولى للقطن في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قال المهندس محمد فؤاد رئيس أقسام المكافحة بالإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، اليوم الأحد، إنه جرى الانتهاء من الجنية الأولى للقطن بزمام الإدارة والبالغ مساحة القطن فيه 500 فدان والصنف المنزرع هو "جيزة 94" طويل التيلة، وتم توفير التقاوي والمبيدات اللازمة لعملية المكافحة بسعر مدعم طوال موسم زراعته من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن نسبة المساحة المزروعة زادت هذا العام عن العام الماضي بمقدار 124 فدانًا حيث زرع السنة الماضية 376 فدانًا، ووصلت نسبة التفتيح إلى حوالي 65% ومتوسط الإنتاجية في الجنية الأولى 5 قناطير.

وتابع رئيس أقسام المكافحة بالإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، أن متوسط سعر القنطار بلغ 3100 جنيه، أكثر من السعر المعلن 800 جنيه، وهو 2300 جنيه، ما أدخل الفرحة على قلوب الفلاحين.

وأوضح فؤاد، أن موسم القمح هذا العام، يعد من أنجح المواسم، ويبدأ من غدًا أعمال جني القطن، الجنية الثانية، وتستمر لمدة 10 أيام بعدها ينتهي حصاد موسم القطن لعام 2017.