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الصحة: 25 سيارة إسعاف تؤمن مباراة مصر والكونغو

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الصحة: 25 سيارة إسعاف تؤمن مباراة مصر والكونغو الصحة: 25 سيارة إسعاف تؤمن مباراة مصر والكونغو

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، عن وضع خطة شاملة للتأمين الطبي لمباراة منتخبي والكونغو، التي تقام في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب، وذلك ضمن الجولة الخامسة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الخطة تتضمن الدفع بـ25 سيارة إسعاف مجهزة، وإنشاء عيادة ميدانية مجهزة بكافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية داخل الاستاد.

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وأضاف مجاهد، في بيان له، اليوم، أنه تم توزيع 11 سيارة إسعاف مجهزة رعاية داخل الاستاد ، و14 أخرى خارج الاستاد، وتكثيف سيارات الإسعاف على كل المحاور والطرق المؤدية للمحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، خاصة مستشفيي العامرية وبرج العرب وتزويدهم بأطباء في كافة التخصصات الطبية.
 
وذكر أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالوزارة لمتابعة تنفيذ الخطة، ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية وأقسام الطوارئ بها وتحديدها كمستشفيات إخلاء خط أول، مع تحديد المستشفيات التابعة لأمانة المركز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية، كمستشفيات إخلاء خط ثاني أو للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الخطة تشمل أيضا تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، والتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة، ودعم المستشفيات بأطباء من الرعاية الحرجة والعاجلة، ومنع الإجازات للأطقم الطبية والإداريين والعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.
 
وأشار إلى أنه تم مخاطبة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، لإعداد فريقين للانتشار السريع من التخصصات المختلفة، لتقديم الدعم لأي من مستشفيات المحافظة عند الضرورة، بجانب دعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار السريع، بهدف رفع مستوى الخدمة بتلك المستشفيات وأيضا الدعم السريع للمستشفيات القريبة.

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التحرير

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