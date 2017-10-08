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دراسة: يوجد إمكانية لتوليد الكهرباء من دموع الإنسان

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مصراوي Masrawy

دراسة: يوجد إمكانية لتوليد الكهرباء من دموع الإنسان

08:54 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

دراسة: يوجد إمكانية لتوليد الكهرباء من دموع الإنسان

يوجد إمكانية لتوليد الكهرباء من دموع الإنسان

كتب - هشام عواض:

أظهرت دراسة حديثة قام بها باحثون متخصون بشؤون الطاقة من جامعة ليميريك الإيرلندية، عن إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية من دموع الإنسان بفضل مادة كيميائية تحتوي عليها الدموع.

ووجد الباحثون أن مادة بلورات الليزوزيم التي تحتوي عليها الدموع، تنتج شحنات كهربائية عند تعرضها للضغط، وتعتمد عملية توليد الطاقة على تطبيق الضغط على المادة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتستخدم بلورات الليزونيم عادة في تشكيل مادة الكوارتز الذي يتواجد في الموبايلات ويساعد على اهتزازها.

وذكرت الدراسة أن بلورات الليزوزيم يمكن أن تثبت كفاءة أكبر وتنافس الكوارتز في إنتاج الطاقة الكهربائية، ويمكن أن تحدث ثورة في مجالات واختصاصات عديدة أهمها الطب.

وبحسب الباحثين، فإن إنتاج الطاقة من دموع الإنسان لم يتم وضعه قيد التنفيذ بعد، إلا أنه سيكون له استخدامات المثمرة في المستقبل، وسيحدث نقلة نوعية في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

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