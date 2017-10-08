مصدر أمني: ماس كهربائي سبب حريق مبنى إداري بمطار القاهرة

القاهرة - أ ش أ

رجح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن يكون ماسا كهربائيا وراء الحريق الذي شب فجر اليوم الأحد فى أحد المبانى الإدارية بميناء القاهرة الجوى.

وقال المصدر الأمنى إن خبراء المعمل الجنائي انتهوا بالفعل من معاينة آثار الحريق، مشيرا إلى أنهم يقومون حاليا بإعداد التقرير النهائى عن أسبابه.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المكاتب بالطابق الخامس من المبنى الإدارى لشركة ميناء القاهرة الجوى؛ حيث تم على الفور الدفع بأربع سيارات إطفاء للتعامل مع النيران وإخمادها.

وأسفر الحريق عن إصابة 4 موظفين باختناقات جراء تصاعد الدخان الكثيف؛ حيث تم علاج 3 منهم بموقع الحادث، فيما نقل الرابع إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.