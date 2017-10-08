السيطرة على حريق محدود بالطابق الخامس في مطار القاهرة
السيطرة على حريق محدود بالطابق الخامس في مطار القاهرة
08:46 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
كتب - طه عبيد
نشب حريق محدود بالدور الخامس بمطار القاهرة، وتصاعد ألسنة الدخان داخل أدوار المبنى، وتم الدفع بـ 3 سيارات حماية مدنية إطفاء للتعامل مع الحريق، وتسبب الحريق في اختناق 4 عاملين بشركة الميناء، وتم التعامل مع 3 حالات منهم وتقديم الاسعاف الأولية وهم أحمد محمد أبو المكارم "39 عاما" عامل بالمطافي، ووائل عبدالغفار أمين شرطة "30 عاما" من المنوفية، وأحمد عبدالرحمن 40 عاما، وتم نقل الحالة الرابعة إلى مستشفى مصر للطيران لاستكمال العلاج.
صرحت مصادر بالمطار تم إبلاغ إدارة المطافئ باندلاع حريق بالطابق الخامس لشركة الميناء، وأسرعت سيارات الإطفاء، وأرسل الحجر الصحي بمطار القاهرة فريقا طبيا للتعامل مع المصابين، وتم السيطرة علي الحريق خلال دقائق، ونقل المصاب لمستشفى مصر للطيران، وتم إخطار الدعم الرئيسي لإدارة الاسعاف استعدادا لتقديم الدعم.
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