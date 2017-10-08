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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 33

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب في حالة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 20 30

بلطيم 21 29

مرسى مطروح 21 28

السلوم 20 27

سيوة 22 32

بورسعيد 22 29

دمياط 22 29

العريش 18 30

رفح 18 30

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

رأس سدر 21 31

نخل 15 31

نويبع 24 33

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طابا 19 30

كاترين 13 25

الطور 22 33

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 23 34

مرسى علم 24 33

الفيوم 22 34

بنى سويف 19 34

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 20 39

أسوان 21     39

أبوسمبل 20 37

الوادى الجديد 20 38

شلاتين 20 34

أبو رماد 19   33

رأس حدربة 18 32

حلايب 18 32

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