إصابة 13 شخصا بتسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

أصيب 13 شخصًا باشتباه في تسمم، اليوم الأحد، عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز البلينا إخطارا من المستشفى المركزي، بوصول كل من إسراء علاء عبد السميع، محمد أحمد عبد السميع، عزة عبد السميع أحمد، ماهر عبد السميع أحمد، عمرو أحمد عبد السميع، سامية محمود حسن، إبراهيم ثروت السيد، أسماء ثروت السيد، أمل محمود علي، اعتماد أحمد محمد، مريم عصام البدري، نورا عصام البدري، رشاد محمد علي.

يذكر أن جميعهم من عائلة واحدة، ويقيمون شارع البحر ببندر البلينا، مصابين باشتباه تسمم وحالة إعياء شديد وقيء مستمر.