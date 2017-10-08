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عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة في سوهاج

08:07 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد

عادت من جديد حركة القطارات، اليوم الأحد، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج، بعد توقفها ساعة، بسبب عطل فني بجرار قطار مكيف بمحطة سكة حديد جرجا، جنوب المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارا من قسم شرطة جرجا بتعطل القطار رقم 935 مكيف "الأقصر - الإسكندرية"، على رصيف المحطة دائرة القسم.

تبين تعطل القطار المشار إليه نتيجة عطل ميكانيكي بالجرار، بعدما أصلح مسؤولو هيئة السكة الحديد العطل، وتم استأنف القطار رحلته متجاوزا لمدة ساعة.

لم ينتج عن ذلك أي تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2179 إداري القسم لسنة 2017.

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