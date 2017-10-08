وفاة سائح على متن باخرة قادمة من بريطانيا إلى بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفى سائح اليوم الأحد، على متن الباخرة Rsarozilo القادمة من بريطانيا إلى ميناء بورسعيد.

استقبلت مشرحة مستشفى بورسعيد العام "الأميري" جثة "بول هوج"، متأثرا بنزيف بالفم، على متن باخرة قادمة من بريطانيا إلى بورسعيد.

تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار نيابة الميناء للتأكد من الأسباب التي أدت للوفاة، تمهيدًا لتسليم الجثة للجهات المختصة.