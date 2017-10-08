أخبار عاجلة

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص -
"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور) -
عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء -
الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية -
"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة -
ضبط منتجات ألبان ولحوم فاسدة بأسواق دمياط -
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور) -
راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وفاة سائح على متن باخرة قادمة من بريطانيا إلى بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفاة سائح على متن باخرة قادمة من بريطانيا إلى بورسعيد

07:39 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

وفاة سائح على متن باخرة قادمة من بريطانيا إلى بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفى سائح اليوم الأحد، على متن الباخرة Rsarozilo القادمة من بريطانيا إلى ميناء بورسعيد.

استقبلت مشرحة مستشفى بورسعيد العام "الأميري" جثة "بول هوج"، متأثرا بنزيف بالفم، على متن باخرة قادمة من بريطانيا إلى بورسعيد.

تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار نيابة الميناء للتأكد من الأسباب التي أدت للوفاة، تمهيدًا لتسليم الجثة للجهات المختصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- بمشاركة القوات المسلحة.. هدم وإزالة 19 مبنى مخالف في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح 10 مصانع للشباب بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

    أخبار

  • بالصور.. إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد

    أخبار

إعلان

bb6571a0f5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية