وفاة سائح على متن باخرة قادمة من بريطانيا إلى بورسعيد
وفاة سائح على متن باخرة قادمة من بريطانيا إلى بورسعيد
07:39 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
بورسعيد - طارق الرفاعي:
توفى سائح اليوم الأحد، على متن الباخرة Rsarozilo القادمة من بريطانيا إلى ميناء بورسعيد.
استقبلت مشرحة مستشفى بورسعيد العام "الأميري" جثة "بول هوج"، متأثرا بنزيف بالفم، على متن باخرة قادمة من بريطانيا إلى بورسعيد.
تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار نيابة الميناء للتأكد من الأسباب التي أدت للوفاة، تمهيدًا لتسليم الجثة للجهات المختصة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- بمشاركة القوات المسلحة.. هدم وإزالة 19 مبنى مخالف في بورسعيد
-
بالصور.. افتتاح 10 مصانع للشباب بالمنطقة الصناعية في بورسعيد
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول
-
بالصور.. إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد
إعلان
إعلان