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اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 48 متهمًا بقضية "مقتل ميادة أشرف"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة 48 متهمًا بقضية "مقتل ميادة أشرف"

07:00 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

ميادة أشرف

كتب – محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطره، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع 48 متهمًا في واقعة مقتل الصحفية ميادة أشرف.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوي، وأمانة حمدي الشناوي وأشرف شاكر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير حتى 11 يونيو 2014 بعين شمس.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما -في تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.

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