اليوم.. نظر استئناف أحمد موسى على حبسه بتهمة تشويه ممدوح حمزة

كتب – محمود السعيد:

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من الإعلامي أحمد موسى، على حكم حبسه 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامه بتشويه صورة الناشط السياسي ممدوح حمزة، أمام الرأي العام.

كان "موسى"، أذاع تسريبا صوتيا لـ"حمزة"، في برنامجه على قناة "صدى البلد" متهمًا إياه بأنه كان يدير ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، ويدعم تحركات الشباب ضد الوطن.

وأكد علي أيوب، محامي ممدوح حمزة، أنه سيتقدم بعدد من الجنح المباشرة ضد الأفعال التي اقترفها "موسى" في برنامجه من قذف وسب، بجانب نشر وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل وإثارة الرأي العام، واستراق سمع، استخدامًا لحق موكله في الرد القانوني والقضائي.