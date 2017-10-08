ترامب: أسلوب واحد فقط يصلح للتعامل مع كوريا الشمالية

واشنطن - أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسلوابا واحدا فقط يصلح في التعامل مع نظام كوريا الشمالية، دون أن يذكره.​

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن ترامب قوله إن "رؤساء أمريكا وإداراتهم تحدثوا مع كوريا الشمالية طيلة 25 عاما وعقدت اتفاقيات ودفعت مبالغ مالية هائلة وهذا لم يصلح".

وأضاف الرئيس ترامب قائلا في تغريدة إن الاتفاقيات "خرقت قبل أن يجف حبرها"، مؤكدا أن شيئا واحدا فقط يصلح في التعامل مع نظام بيونج يانج من دون أن يذكره.​

كان الرئيس ترامب قد صرح في لقاء سابق مع القادة العسكريين الأمريكيين "أن هدفنا هو نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، مطالبا القادة العسكريين بأن يكونوا أسرع في تقديم خيارات عسكرية له حين يحتاجها".