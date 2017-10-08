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ضبط صاحبة طاحونة غلال قبل بيعها 300 طن من الدقيق البلدي في السوق السوداء بقنا

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مصراوي Masrawy

ضبط صاحبة طاحونة غلال قبل بيعها 300 طن من الدقيق البلدي في السوق السوداء بقنا

05:04 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

ضبط صاحبة طاحونة غلال قبل بيعها 300 طن من الدقيق البلدي في السوق السوداء بقنا

قنا - أ ش أ

تمكن ضباط مباحث بمحافظة قنا، مساء السبت، من ضبط صاحبة طاحونة غلال لتجميعها 300 طن من الدقيق البلدي المدعم دعما كليا قبل بيعها في السوق السوداء، علاوة على ضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

كان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف رياض يفيد بضبط صاحبة طاحونة غلال تدعي ع ع ا، 52 عاما، مقيمة بمركز قوص، لتجميعها 300 طن من الدقيق البلدي المدعم دعما كليا قبل بيعها في السوق السوداء، فضلا عن ضبط 25 قضية تموينية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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