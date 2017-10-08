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اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة متهمي "أحداث دار السلام"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. "الجنايات" تستكمل محاكمة متهمي "أحداث دار السلام"

05:00 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب – محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، إعادة مُحاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث دار السلام".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية

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