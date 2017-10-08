تقارير: انفجاران عند تقاطع رئيسي بالعاصمة الغانية أكرا

أكرا - (د ب أ)

قتل شخص واحد على الأقل بعدما هز انفجاران تقاطعا كبيرا، ليلة السبت، فى العاصمة الغانية أكرا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووقع الانفجار الأول فى حوالى الساعة 0720 مساء (1920 بتوقيت جرينتش) فى محطة وقود قبل انتشار حريق في محطة وقود أخرى، وفقا لما ذكرته محطة راديو "سيتي اف ام" المحلية. ووقع انفجار ثان بعد دقائق.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كرة نارية ضخمة ترتفع في السماء جراء الانفجار.

وأفادت المحطة الإذاعية أن شخصا واحدا على الاقل لقي حتفه وأصيب عشرات آخرين.

وهرب سكان المباني القريبة من الانفجار الذى وقع فى ضاحية "مادينا" الشمالية، ما أدى إلى تدافع ربما يكون قد سبب بعض الإصابات.

وتم إغلاق الطرق المحيطة بمكان الانفجار وانتقل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث في محاولة لإخماء الحريق.