إعصار "نيت" يصل إلى يابسة ولاية لويزيانا الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قال المركز الوطني للإعصار، صباح الأحد، إن إعصار "نيت" وصل إلى ساحل الخليج الأمريكي، ووصل إلى اليابسة بالقرب من مصب نهر المسيسيبي.

قال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة المصنفة من الفئة الأولى حاليا، على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات، تصاحبها رياح تبلغ سرعتها القصوى نحو 145 كم في الساعة، كما أن مركز العاصفة قريب من نيو أورلينز.

وأشارت تقارير إلى أن المناطق الساحلية على طول خليج المكسيك في ولايات لويزيانا ومسيسيبي وألباما وفلوريدا تتعرض لعواصف استوائية أو رياح عاتية .