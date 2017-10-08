إعصار "نيت" يصل إلى يابسة ولاية لويزيانا الأمريكية
إعصار "نيت" يصل إلى يابسة ولاية لويزيانا الأمريكية
04:03 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
واشنطن - (د ب أ)
قال المركز الوطني للإعصار، صباح الأحد، إن إعصار "نيت" وصل إلى ساحل الخليج الأمريكي، ووصل إلى اليابسة بالقرب من مصب نهر المسيسيبي.
قال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة المصنفة من الفئة الأولى حاليا، على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات، تصاحبها رياح تبلغ سرعتها القصوى نحو 145 كم في الساعة، كما أن مركز العاصفة قريب من نيو أورلينز.
وأشارت تقارير إلى أن المناطق الساحلية على طول خليج المكسيك في ولايات لويزيانا ومسيسيبي وألباما وفلوريدا تتعرض لعواصف استوائية أو رياح عاتية .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اتهام مواطن أسترالي بقتل سائح ألماني طعنا
-
الإعصار "نيت" يقترب من الوصول إلى اليابسة بولاية لويزيانا الأمريكية
-
الإعصار نايت يجتاح المكسيك ويتوجه إلى الولايات المتحدة
-
أمريكا تلغي مناوراتها العسكرية مع الإمارات بسبب أزمة الخليج
إعلان
إعلان