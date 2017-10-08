أخبار عاجلة

راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل -
أم لطفلين وهذه حقيقة علاقتها بـ«أبو هشيمة».. 10 معلومات عن شقيقة «رونالدو» -
نحافة «هياتم» وتغير شكل «علا رامي».. 7 لقطات بارزة من حفل «الأفروصيني» -
الأخبار - رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالأقصر -
الأخبار - قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري - فرنسي للحد من الآثار المتعلقة بـ مياه الصرف الصحي -
الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي -
الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب -
البرلمان الأوروبي يكرم المعارضة الفنزويلية بجائزة سخاروف -
الجارالله عن تصريحات بن سلمان عن اليمن: تهديد صريح للحوثيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إعصار "نيت" يصل إلى يابسة ولاية لويزيانا الأمريكية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعصار "نيت" يصل إلى يابسة ولاية لويزيانا الأمريكية

04:03 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

واشنطن - (د ب أ)

قال المركز الوطني للإعصار، صباح الأحد، إن إعصار "نيت" وصل إلى ساحل الخليج الأمريكي، ووصل إلى اليابسة بالقرب من مصب نهر المسيسيبي.

قال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة المصنفة من الفئة الأولى حاليا، على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات، تصاحبها رياح تبلغ سرعتها القصوى نحو 145 كم في الساعة، كما أن مركز العاصفة قريب من نيو أورلينز.

وأشارت تقارير إلى أن المناطق الساحلية على طول خليج المكسيك في ولايات لويزيانا ومسيسيبي وألباما وفلوريدا تتعرض لعواصف استوائية أو رياح عاتية .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اتهام مواطن أسترالي بقتل سائح ألماني طعنا

    أخبار

  • الإعصار "نيت" يقترب من الوصول إلى اليابسة بولاية لويزيانا الأمريكية

    أخبار

  • الإعصار نايت يجتاح المكسيك ويتوجه إلى الولايات المتحدة

    أخبار

  • أمريكا تلغي مناوراتها العسكرية مع الإمارات بسبب أزمة الخليج

    أخبار

إعلان

23bd67583f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

أمن القاهرة يداهم مصنعا للمنشطات الجنسية ويضبط 2 مليون و600 ألف قرص

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

"بوسة" من ملكة جمال الكون لـ"أبو الهول" (صور)

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية

بحث إنشاء 4 عمارات سكنية وتطوير ميدان العاشر من رمضان بالقليوبية