اتهام مواطن أسترالي بقتل سائح ألماني طعنا

سيدني - (د ب أ)

قالت الشرطة الأسترالية إنه تم توجيه الاتهام إلى رجل استرالى (33 عاما) بالقتل، بعد طعنه سائحا ألمانيا فى مدينة بريزبن يوم الجمعة.

واعتقل الرجل الذى هرب من مكان الحادث فى سيارته بعد الحادث الذى وقع على الطريق يوم السبت، وسيمثل أمام المحكمة غدا الاثنين.

وذكرت شرطة كوينزلاند أن السائح الألمانى وصديقه كانا يحاولان عبور طريق بالقرب من المنزل الذي كانا يقيمان فيه قبل فجر يوم الجمعة عندما كادت سيارة الرجل أن تصدمهما.

وأفادت الشرطة بأنه اندلع شجار بين الجانبين بعد ذلك، طعن خلاله الرجل الأسترالي السائح الألمانى فى البطن والظهر عدة مرات، وتوفى بعد أربع ساعات في المستشفى.

ووقع الحادث على بعد أمتار قليلة فقط من منطقة تعج بالسائحين في بريزبن حيث يوجد عدد من الفنادق منخفضة التكلفة وبيوت الشباب.

ولم تكشف الشرطة عن اسم الضحية لكنها قالت إنه كان يقيم فى كوينزلاند منذ فترة.