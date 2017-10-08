اليوم.. "الجنايات" تنظر إعادة محاكمة متهمين بالقتل العمد في إمبابة

كتب – محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة متهمين، صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بالقتل العمد بمنطقة إمبابة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت واحمد عبد الحكم وبسكرتارية احمد صبحي عباس ومحمد سليمان.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهم محمد عبد الجليل محمد و محمد عبد الفتاح الفرماوي تهمة القتل العمد بمنطقة إمبابة وحيازة الأسلحة النارية .