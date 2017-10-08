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توقف حركة القطارات بخط "القاهرة الإسكندرية" نتيجة تعطل جرار قطار

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مصراوي Masrawy

توقف حركة القطارات بخط "القاهرة الإسكندرية" نتيجة تعطل جرار قطار

02:39 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

دمنهور - أ ش أ

توقفت حركة القطارات بخط "القاهرة - الإسكندرية" بسبب تعطل جرار قطار ركاب بين محطتي التوفيقية وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مساء السبت.

تلقى مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح، إخطارا يفيد بتعطل قطار الركاب رقم 25 القادم من "القاهرة – الإسكندرية"، وبالانتقال والفحص تبين وجود عطل في جرار القطار.

وتكثف هيئة السكك الحديدية من جهودها لاستبدال الجرار وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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