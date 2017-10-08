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سرقة حديد سور كورنيش النيل بدمياط.. والمحافظة تلاحق السارقين

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مصراوي Masrawy

سرقة حديد سور كورنيش النيل بدمياط.. والمحافظة تلاحق السارقين

02:35 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

سرقة حديد سور كورنيش النيل بدمياط.. والمحافظة تلاحق السارقين

التصليح

دمياط – محمد إبراهيم

شهد كورنيش النيل بمدينة دمياط واقعة مؤسفة، مساء أمس، إذ أقدم مجهولون على سرقة قطع حديدية من مدخل الكوبري المعدني بالقرب من سوق السمك "القنطرة"، في الوقت الذي طالب فيه عدد من الأهالي الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه بتكثيف التواجد الأمني في هذه المنطقة التي تعد من أهم أحياء المحافظة.

ووجه المحافظ، اللواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سارقي حديد سور كورنيش النيل، وقال في بيان له مساء السبت "يجب أن يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه سرقة الممتلكات العامة".

والتقطت كاميرات المراقبة الموجودة بإحدى محلات المنطقة مشاهد للمتورطين في الواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطهم وتقديمهم للمحاكمة، في الوقت الذي انتهى مسئولوالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط من تنفيذ أعمال السور الحديدي الموجود بكورنيش النيل حفاظا على سلامة المواطنين، بعد مطالبة أحدهم بإعادة صيانة السور تخوفا من دخول طلاب المدارس منه إلى مجرى مياه النيل.

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