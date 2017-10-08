اليوم.. استئناف إبراهيم سعيد على إلزامه بدفع 60 ألف "مصروفات دراسية" لنجله
اليوم.. استئناف إبراهيم سعيد على إلزامه بدفع 60 ألف "مصروفات دراسية" لنجله
02:02 ص الأحد 08 أكتوبر 2017
إبراهيم سعيد
كتب – محمود السعيد:
تنظر محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من إبراهيم سعيد لاعب نادي الزمالك واﻷهلي السابق، على حكم إلزامه بدفع 60 ألف جنيه قيمة مصروفات نجله "آدم" المدرسية.
كانت محكمة أسرة المعادي، قضت في وقت سابق، بإلزام اللاعب إبراهيم سعيد بدفع مبلغ وقدره 60 ألف و900 مصاريف مدارسة عن عام2015 و2016 و2017، لنجله جاء ذلك في دعوى المصروفات المدرسية المقامة من ابتسام كامل الشهيرة بـ"شهد عبد الله"، طليقة إبراهيم سعيد ﻻعب الأهلي والزمالك السابق.
وكانت زوجة لاعب الأهلي والزمالك، السابق قد أقامت 3 دعاوى قضائية أخرى" نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية.
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