الإعصار "نيت" يقترب من الوصول إلى اليابسة بولاية لويزيانا الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

اقترب الإعصار "نيت" من الوصول إلى اليابسة في وقت متأخر من أمس السبت إلى ولاية لويزيانا الأمريكية.

وقال المركز الوطنى للاعاصير إن العاصفة المصنفة من الفئة الأولى حاليا، على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات، تصاحبها رياح تبلغ سرعتها القصوى نحو 145 كم فى الساعة.

وكان مركز العاصفة، التي تتحرك سريعا، يتقدم صوب المنطقة الواقعة غرب مصب نهر المسيسيبي، جنوب نيو أورلينز.

وكان من المتوقع أن يؤثر الاعصار على المناطق الساحلية على طول خليج المكسيك في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألباما.