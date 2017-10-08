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التعليم: حق الطالب من الموازنة 5 آلاف.. وفي الخارج 10 آلاف دولار

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التعليم: حق الطالب من الموازنة 5 آلاف.. وفي الخارج 10 آلاف دولار التعليم: حق الطالب من الموازنة 5 آلاف.. وفي الخارج 10 آلاف دولار

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مرتبات المُعلمين تحتاج إلى زيادة، كغيرهم من كثير من فئات الدولة، مشيرًا إلى أن تحسين الوضع المادي للمعلم على رأس أولويات الوزارة.

وأضاف شوقي، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، مساء أمس السبت، «أنا في اعتقادي أن مرتبات المُعلمين لازم تزيد، لكن هنجيب منين، وزارة المالية مُحملة بأعباء لا يمكن تخيلها».

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وتابع: «الناس برة بتصرف التعليم 10 آلاف دولار للطالب، إحنا لا نتجاوز 5 آلاف جنيه، وهذا الرقم هو نصيب الطالب من موازنة الدولة للتعليم.. لازم يكون في موارد عشان المرتبات تزيد، يإما ناخد من ميزانيات وزارات تانية، لازم إنتاجنا يزيد عشان دخلنا يزيد».

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التحرير

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