الخطيب: ثقتي كاملة في لاعبي المنتخب لإسعاد الجماهير المصرية

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أكد محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي على ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب المصري وجهازهم الفني لبذل أقصى جهد في لقاء الكونغو غدا وإسعاد الجماهير المصرية بالتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية: أن كل العناصر التي يضمها المنتخب الوطني على درجة عالية من الكفاءة ويملكون القدرات الفنية والبدنية التي تؤهلهم لإحراز الفوز والذي سوف يأتي بإذن الله بالتزامن مع احتفالاتنا بنصر أكتوبر المجيد.

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وأختتم: "أن الجماهير المصرية الواعية يقع عليها مسئولية كبيرة في مؤازرة اللاعبين ومساندتهم طوال ال90 دقيقة وعدم استعجال الفوز حتى يتحقق الهدف المنشود ويحصد المنتخب المصري النقاط الثلاثة ويضمن بإذن الله تذكرة الصعود للمونديال ليكون شهر اكتوبر شاهدا على انتصارات المصريين".