رغم الفوز على روسيا.. هولندا تقترب من «توديع المونديال»

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فاز منتخب هولند على على مضيفه روسيا البيضاء بنتيجة 3\1 مساء اليوم، السبت، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

تقدم لمنتخب هولندا ديفي بروبر بهدف أول في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل أصحاب الأرض، في الدقيقة 55، عن طريق ماكسيم فولودكو، ونجح آرين روبن في تسجيل الهدف الثاني لهولندا من ركلة جزاء في الدقيقة 84 ، قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة.

وبرغم فوز المنتخب الهولندي على روسيا إلا انه اصبع صعودة للمونديال في غاية الصعوبه حيث يتفوق منتخب السويد بثلاثة نقاط على هولندا وبفارق هائل من الأهداف.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد روسيا البيضاء عند 5 نقاط في المرتبة الخامسة.

وفي إطار نفس المجموعة الأولى، فاز منتخب فرنسا على نظيرة البلغاري بهدف مقابل لاشىء فى اللقاء الذى جمع بينهما فى تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

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واستطاع اللاعب بلاس ماتويدى أن يحرز هدف المباراة الوحيد لمنتخب فرنسا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة من تسديدة قوية فشل حارس بلغاريا فى التصدى لها.

بهذه النتيجة، استعاد المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الأولى بعدما وصل إلى 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السويد، بينما توقف رصيد بلغاريا عند 12 نقطة في المركز الرابع