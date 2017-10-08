صورة وخبر: علم إسبانيا وانفصال كتالونيا

كتب - عبد العظيم قنديل:

في الوقت الذي يستعد فيه إقليم كتالونيا لإعلان الاستقلال عن إسبانيا عقب تصويت اغلبية سكانه لصالح الانفصال، تجمع الآلاف من الإسبان في شوارع مدريد وباقي مدن مدريد.

كما تشهد كتالونيا حشود كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع تدعو للحوار وتمهد لمسيرة الوحدة المؤيدة لإسبانيا المقررة يوم الأحد والتي تحظى بدعم الأحزاب السياسية المحافظة، حزب الشعب وحزب المواطنون.

وتعتبر مدريد استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا "غير شرعي".