حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها وقوع حادث دهس في وسط لندن واعلان حالة الطوارئ في أحد ولاية لويزيانا بسبب اعصار "نيت"، علاوة على رفع العقوبات الأمريكية على السودان.

1- مقتل حارسين بعد هجوم على قصر الملك السعودي في جدة

عناصر من القوات الخاصة السعودية (أ ف ب)

أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية أن الداخلية السعودية تمكنت من احباط عمل إرهابي استهدف حراسة خارجية أمام قصر السلام بجدة، حيث صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بتعرض نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار.

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2- إصابات واعتقال شخص في حادث دهس وسط لندن

حادث دهس وسط لندن اليوم (أ ف ب)

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن حادث دهس وقع خارج المتحف الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن، أصيب جرائه عدد من الأشخاص.

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3- مسيرات تطالب باللجوء إلى الحوار في أزمة كتالونيا

مسيرات في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم (أ ف ب)

شارك الآلاف من المواطنين في مظاهرات في مدن رئيسية في مختلف أنحاء إسبانيا داعين إلى "الحوار" في أزمة إقليم كتالونيا الواقع شمال شرق البلاد الذي يدفع في اتجاه الانفصال.

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4- ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا مع اقتراب إعصار "نيت"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ فى جزء كبير من ولاية (لويزيانا)، وأمر بتأمين مساعدات فيدرالية للولاية فى ظل اقتراب إعصار (نيت).

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5- مصر ترحب بتخفيف العقوبات الأمريكية عن السودان

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ ف ب)

رحبت مصر بالقرار الأمريكي بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997.

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