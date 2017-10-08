10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة بدأت عملية عسكرية بمحافظة إدلب، وأثنى الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاتفاق النووي الذي توصلت بلاده إليه مع قوى عالمية عام 2015، كما أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أن الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء حوار مع بغداد.

1- أردوغان: المعارضة السورية المدعومة من تركيا تبدأ عملية عسكرية في إدلب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (ا ف ب)

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة بدأت عملية عسكرية بمحافظة إدلب.

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2- قرقاش عن تخفيف العقوبات الأمريكية عن السودان: "قرار إيجابي"

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية (ا ف ب)

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إعلان واشنطن تخفيف العقوبات الاقتصادية عن السودان، بأنه "قرار إيجابي"، يدعم موقع الخرطوم الإقليمي والدولي وانفتاحه الاستثماري، وذلك في تدوينة كتبها على حسابه بموقع تويتر.

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3- روحاني: لا ترامب ولا عشرات من أمثاله يستطيعون إعادة الاتفاق النووي للوراء

الرئيس الإيراني حسن روحاني (ا ف ب)

أثنى الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاتفاق النووي الذي توصلت بلاده إليه مع قوى عالمية عام 2015، قائلا إن عشرة من أمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنهم إعادة الاتفاق النووي إلى الوراء.

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4- رئيس إقليم كردستان:" الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء حوار مع بغداد"

رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني (ا ف ب)

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أن الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء حوار مع بغداد، داعيا في الوقت ذاته إلى وحدة الصف الكردستاني.

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5- ظريف: نملك خيارات عدة في حال انتهاك أمريكا للاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (ا ف ب)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لن توافق على أي شىء يقيد قدرتها الدفاعية والصاروخية، مضيفاً، نملك خيارات عدة في حال انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي.

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6- أوغلو: أنقرة ستتعامل بجدية مع أي طلب لبغداد بشأن إقليم كردستان

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (ا ف ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستتعامل بجدية مع أي طلب تتقدم به الحكومة العراقية بشأن إغلاق أنبوب النفط مع إقليم كردستان العراق.

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7- رئيسة وزراء بريطانيا تشيد بسرعة تعامل أجهزة الأمن مع حادث الدهس

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي (ا ف ب)

أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بسرعة تعامل أجهزة الأمن مع حادث الدهس الذي وقع بالقرب من متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة البريطانية لندن.

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8- كيري يهاجم ترامب: الاتفاق النووي ليس لعبة في يدك

وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري (أ ف ب)

استهلّ وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، مقالًا كتبه في صحيفة "واشنطن بوست"، دفاعًا عن الاتفاق الذي توصّل إليه مع نظيره الإيراني في عهد إدارة باراك أوباما.

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9- ميركل: نتيجة الانتخابات " ستظل محبطة"

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل (ا ف ب)

وعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تحالفها المسيحي، بالقيام بمعالجة شاملة للنتيجة السيئة، التي سجلها التحالف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

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10- ترامب: المباحثات مع بيونجيانج ما هي إلا مضيعة للوقت

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (ا ف ب)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تهديدا جديدا لكوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

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