​البرلمان يستأنف جلساته بعد غد الإثنين لإعلان نتائج انتخابات باقي لجانه

القاهرة- أ ش أ:

يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الاثنين، على مدار يومين لإعلان نتيجة إعادة الانتخابات في بعض مكاتب اللجان النوعية، ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب للحكومة.

ويعقد المجلس جلسة عامة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لتحديد موعد مناقشة عامة حول سياسات الحكومة بشأن الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي بمدينتي المنشأة والعسيرات بمحافظة سوهاج، والانتهاء من إحلال وتجديد محطات السكك الحديدية، وخاصة محطة المنشأة في سوهاج، وتغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكانية والتي لا تستغل خاصة في محافظة البحيرة، إلى جانب الحد من حوادث الطرق خاصة على طريق مصر- إسكندرية الزراعي.

ومن المقرر أن يعلن المجلس في نفس الجلسة قواعد إعادة انتخابات بعض مكاتب اللجان النوعية.

كما يعقد مجلس النواب جلسة ثانية في الساعة الثانية بعد ظهر الاثنين لإعلان نتائج إعادة انتخابات بعض مكاتب اللجان النوعية.

ويستأنف مجلس النواب جلساته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم والتعليم الفني بشأن عدم إنشاء مدارس جديدة ، وعدم إجراء إحلال وتجديد للمدارس القائمة، فضلا عن معاناة بعض المدارس من نقص المعلمين وتكدس الفصول، وعدم وجود خطة لزيادة مرتبات المعلمين.

ويناقش المجلس كذلك طلبات إحاطة مقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن سوء حالة الطرق بسبب عدم رصفها، مما تسبب في زيادة حوادث الطرق، والمشاكل التي تعاني منها هيئة السكك الحديدية.