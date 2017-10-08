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الجيش السوري يعلن سيطرته على مناطق جديدة في مدينة الميادين

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يعلن سيطرته على مناطق جديدة في مدينة الميادين

12:17 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

الجيش السوري يعلن سيطرته على مناطق جديدة في مدينة الميادين

ارشيفية

دمشق - (أ ش أ)

أعلن الجيش السوري أن قواته بالتعاون مع الحلفاء حققت إنجازات مهمة في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي بريف دير الزور، مسيطرة على مناطق جديدة في مدينة الميادين وقرية حطلة.

وكشفت مصادر سورية أن الجيش خاض اشتباكات عنيفة مع إرهابيي التنظيم في مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي؛ وسيطر على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب جنوب غرب المدينة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين، من بينهم عشرات الانتحاريين وتدمير 3 عربات مفخخة.. لافتة إلى أن وحدات الجيش السوري تواصل التقدم باتجاه باقي أحياء مدينة الميادين، وتفكك الألغام والمفخخات والعبوات التي زرعها تنظيم "داعش" في المنطقة.

وأشارت إلى أن سلاح الجو السوري دمر آليات لتنظيم "داعش"، وقضى على العديد من العناصر الإرهابية والتى حاولت الفرار نحو بلدة العشارة الواقعة بين الميادين والبوكمال ، كما واصلت وحدات من الجيش السوري بمنطقة الضفة الشرقية من نهر الفرات عملياتها العسكرية على محور قرية حطلة، وسيطرت على نقاط جديدة في القرية وعلى محطة المياه بعد تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر في الأفراد والعتاد.

وأوضحت أن وحدات من الجيش السوري تقدمت بعد عمليات نوعية باتجاه منطقة جسر السياسية ودمرت تحصينات وتجمعات للتنظيم، بالتوازي مع القضاء على 7 إرهابيين بضربة جوية على السيارة التي كانت تقلهم.

وأضافت المصادر أن سلاحي الجو والمدفعية السورية نفذا ضربات مكثفة على تجمعات محاور تحرك تنظيم "داعش" في قريتي الجنينة والحسينية وجسر السياسية، وأحياء الشيخ ياسين والعرفي والعرضي وكنامات وخسارات والحميدية؛ ما أسفر عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابييه وتدمير تحصيناتهم وآلياتهم. كما دمرت وحدات من الجيش مستودعا للأسلحة ومقر اتصالات وقيادة وعدة عربات تحمل رشاشات ثقيلة للتنظيم الإرهابي في مدينة الميادين.

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