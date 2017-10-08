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عصام عبد الفتاح: حكم مباراة مصر والكونغو «الأفضل» آخر عامين

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عصام عبد الفتاح: حكم مباراة مصر والكونغو «الأفضل» آخر عامين عصام عبد الفتاح: حكم مباراة مصر والكونغو «الأفضل» آخر عامين

التحرير

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أكد عصام عبد الفتاح أن جاساما حكم مباراة والكونغو غدا هو أفضل حكم إفريقي علي الإطلاق خلال آخر عامين.

وقال عبد الفتاح في تصريحات إذاعية لـ ميجا اف إم: إن جاساما حكم لا خلاف عليه ويجب الاطمئنان إليه تماما والأفضل عدم الكلام عنه والتركيز في الحالة الفنية فقط التي سيكون عليها منتخب مصر غدا لضمان الفوز.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه قام بتبادل الأحضان مع هيكتور اليوم عقب التعادل بين غانا وأوغندا وقال له "حظ سعيد مستر كوبر غدا بعد هذه النتيجة بين المنافسين " معقبا: "كوبر متفائل للغاية هذا ما شعرت به معه اليوم أثناء لقائي معه".

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وعن جاهزية لاعبي منتخب مصر قال عبد الفتاح إنها لو كانت 50% فتعادل أوغندا وغانا قفز بها إلي 150%.

وأوضح أن أي تشكيل سيلعب غدا سيكون قادرا علي تحقيق الفوز وإسعاد جموع الشعب المصري.

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التحرير

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