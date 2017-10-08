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الداخلية: نقل مكتبي شكاوى المواطنين لقطاعي "حقوق الإنسان والتفتيش"

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مصراوي Masrawy

الداخلية: نقل مكتبي شكاوى المواطنين لقطاعي "حقوق الإنسان والتفتيش"

12:13 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

كتب - علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، نقل مكتبي تلقي شكاوى المواطنين التابعين لقطاعي "حقوق الإنسان، والتفتيش، والرقابة" إلى مقر معهد التنمية البشرية بأكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية، وبدأ العمل بهما ابتداء من اليوم الأحد.

وحرصت الوزارة على توفير الأماكن الملائمة لاستقبال المواطنين وتوفير اللوحات الإرشادية اللازمة في هذا الشأن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن ذلك جاء في إطار حرص وزارة الداخلية؛ على التيسير على المواطنين بما يتفق مع منهج العمل داخل كافة قطاعات الوزارة الذي يعلى قيم ومفاهيم حقوق الإنسان.

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