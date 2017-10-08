المسلماني: مبارك قائد عسكري عظيم.. و«الضربة الجوية» كانت أسطورية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد المسلماني، مساء السبت، إن حرب أكتوبر المجيدة، واحدة من أعظم الحروب في القرن العشرين، بل من أعظم الحروب على مرّ التاريخ، مشيرًا إلى أن الرئيس أنور السادات، بطل وطني عظيم، وكان عبقرية عسكرية وسياسية، لافتًا إلى أنه عقب النصر أصبح من الشخصيات العالمية البارزة، والرجل الأول في الشرق الأوسط بلا منازع، وأصبحت مكانته أسطورية، لذا تم اغتياله.

أضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، عبر فضائية «دريم»، أن الضربة الجوية التي قادها الرئيس الأسبق حسني مبارك، حينها، كانت عظيمة للغاية، ويُشهد لـ«مبارك» أنه أحد القادة العسكريين العظام، وذلك بغض النظر عن كونه سياسيًا بارعًا أم العكس، مشدّدًا على أنه لا توجد ملاحظة واحدة على الرئيس الأسبق ككونه قائد عسكري عظيم، أدى دور عظيم في حرب أكتوبر المجيدة.

أكد أن «سلاح الجو المصري أدى دورًا عظيمًا في حرب أكتوبر، كانت ضربة أسطورية بقيادة مبارك، حققت نتائج عظيمة واستثنائية، دمرت كل الأهداف بنسبة 95%، بنسبة خسائر 2% فقط».

شاهد أيضا

وحلت بالأمس الذكرى الـ44 لحرب 6 أكتوبر 1973، وسط احتفالات رسمية وشعبية بالنصر المجيد.