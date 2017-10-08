المغرب يكتسح الجابون ويقترب من حسم التأهل للمونديال

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حقق منتخب المغرب فوزًا كبيرًا على نظيره الجابوني بثلاثة أهداف دون رد مساء اليوم، السبت، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وجاءت أهداف المنتخب المغربي عن طريق المتألق نجمه خالد بوطيب، الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق 38، 56 و72.

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وبهذه النتيجة، يعود أسود الأطلسى ليحتلوا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن كوت ديفوار، وتقترب من التأهل رسميا للمونديال حيث تحتاج لنقطة واحده فقط في مواجهة كوت ديفوار في الجولة الأخير، بينما توقف الجابون عند 5 نقاط في المركز الثالث.