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هالة سرحان رئيسًا لقنوات ​"الحياة"

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مصراوي Masrawy

هالة سرحان رئيسًا لقنوات ​"الحياة"

12:03 ص الأحد 08 أكتوبر 2017

الدكتورة هالة سرحان

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة "تواصل" المالكة الجديدة لشبكة قنوات الحياة، مساء السبت، التعاقد مع الدكتورة هالة سرحان لتولي رئاسة الشبكة في ثوبها الجديد واستعدادًا لانطلاقتها الجديدة مع بداية العام المقبل.

وأشادت شركة تواصل بالإعلامية هالة سرحان لعودتها مرة أخرى بعد غياب، مؤكدة أن سرحان قيمة وإضافة كبيرة لشاشة الحياة.

من جانبها، أعربت "سرحان" عن سعادتها لعودتها إلى ، وعودتها إلى العمل الإعلامي بعد غياب، لتتولى رئاسة قنوات الحياة فى شكلها الجديد والتطوير القائم بها من حيث الشكل والمضمون.

يذكر أن شركة تواصل تعاقدت مؤخرًا مع طوني خليفة، وراغدة شلهوب، وعودة عمرو الليثي وهبة الأباصيري، وبوسي شلبي.

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