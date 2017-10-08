هالة سرحان رئيسًا لقنوات ​"الحياة"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة "تواصل" المالكة الجديدة لشبكة قنوات الحياة، مساء السبت، التعاقد مع الدكتورة هالة سرحان لتولي رئاسة الشبكة في ثوبها الجديد واستعدادًا لانطلاقتها الجديدة مع بداية العام المقبل.

وأشادت شركة تواصل بالإعلامية هالة سرحان لعودتها مرة أخرى بعد غياب، مؤكدة أن سرحان قيمة وإضافة كبيرة لشاشة الحياة.

من جانبها، أعربت "سرحان" عن سعادتها لعودتها إلى مصر، وعودتها إلى العمل الإعلامي بعد غياب، لتتولى رئاسة شبكة قنوات الحياة فى شكلها الجديد والتطوير القائم بها من حيث الشكل والمضمون.

يذكر أن شركة تواصل تعاقدت مؤخرًا مع طوني خليفة، وراغدة شلهوب، وعودة عمرو الليثي وهبة الأباصيري، وبوسي شلبي.