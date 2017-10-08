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وزير التعليم: حصرنا مدرسي الدروس الخصوصية بـ27 مديرية.. ولن نعتمد عليهم

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم: حصرنا مدرسي الدروس الخصوصية بـ27 مديرية.. ولن نعتمد عليهم

11:59 م السبت 07 أكتوبر 2017

وزير التعليم: حصرنا مدرسي الدروس الخصوصية بـ27 مديرية.. ولن نعتمد عليهم

طارق شوقي

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن هناك عدد كبير من المدرسين يسيئون للمهنة بسبب الدروس الخصوصية ولن تعتمد الوزارة عليهم، لافتًا إلى الوزارة تعمل على ترقية 523 ألف معلم رغم الأعباء التي ستتحمها الوزارة نظير ذلك.

وأضاف شوقي، في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم 2" مساء السبت، أنه الوزارة حصرت مدرسي الدروس الخصوصية في 27 مديرية، ولن تعتمد الوزارة عليهم قائلاً: "هم غير مفيدين لنا".

وعن مرتبات المدرسين، أوضح أن كل موظفي الدولة يحتاجون لزيادة مرتباتهم ليس المعلمين فقط، لكن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد تحول دون ذلك، مؤكدًا أن "مسألة المرتبات مصارحة وحلول خارج الصندوق".

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