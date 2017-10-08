رئيس وزراء إسبانيا الأسبق جونزاليس: كان يجب عزل رئيس وزراء كتالونيا
رئيس وزراء إسبانيا الأسبق جونزاليس: كان يجب عزل رئيس وزراء كتالونيا
11:42 م السبت 07 أكتوبر 2017
رئيس وزراء إسبانيا الأسبق فيليب جونزاليس
برلين - (د ب أ)
أعلن رئيس وزراء إسبانيا الأسبق فيليب جونزاليس اليوم السبت أنه لو كان في الحكم لعزل منذ فترة طويلة رئيس وزراء كتالونيا كارلوس بوجديمون بسبب إجرائه استفتاء غير مشروع على الاستقلال عن البلاد.
وقال جونزاليس خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين: "لو كنت في الحكم لطبقت المادة 155 من الدستور الإسباني للدفاع عن الدستور وعن وضع (الحكم الذاتي) لكتالونيا".
وأضاف جونزاليس (75 عاما) والذي ظل يحكم البلاد من 1982 إلى 1996، إن هذا الأمر كان يجب أن يحدث عندما أعلنت المحكمة الدستورية عدم مشروعية الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد الماضي وأقرته حكومة الإقليم.
اتسم الاستفتاء بالفوضى وشابته أعمال عنف واسعة النطاق من جانب الشرطة الإسبانية ، ولكن الحكومة المحلية ذكرت أن 90% ممن شاركوا فيه صوتوا لصالح استقلال الإقليم الغني اقتصاديا عن إسبانيا.
إلا أن عدد المشاركين في الاستفتاء لم يتخط 43 % من أبناء الإقليم.
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