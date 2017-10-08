أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إسبانيا الأسبق جونزاليس: كان يجب عزل رئيس وزراء كتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس وزراء إسبانيا الأسبق جونزاليس: كان يجب عزل رئيس وزراء كتالونيا

11:42 م السبت 07 أكتوبر 2017

رئيس وزراء إسبانيا الأسبق جونزاليس: كان يجب عزل رئيس وزراء كتالونيا

رئيس وزراء إسبانيا الأسبق فيليب جونزاليس

برلين - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء إسبانيا الأسبق فيليب جونزاليس اليوم السبت أنه لو كان في الحكم لعزل منذ فترة طويلة رئيس وزراء كتالونيا كارلوس بوجديمون بسبب إجرائه استفتاء غير مشروع على الاستقلال عن البلاد.

وقال جونزاليس خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين: "لو كنت في الحكم لطبقت المادة 155 من الدستور الإسباني للدفاع عن الدستور وعن وضع (الحكم الذاتي) لكتالونيا".

وأضاف جونزاليس (75 عاما) والذي ظل يحكم البلاد من 1982 إلى 1996، إن هذا الأمر كان يجب أن يحدث عندما أعلنت المحكمة الدستورية عدم مشروعية الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد الماضي وأقرته حكومة الإقليم.

اتسم الاستفتاء بالفوضى وشابته أعمال عنف واسعة النطاق من جانب الشرطة الإسبانية ، ولكن المحلية ذكرت أن 90% ممن شاركوا فيه صوتوا لصالح استقلال الإقليم الغني اقتصاديا عن إسبانيا.

إلا أن عدد المشاركين في الاستفتاء لم يتخط 43 % من أبناء الإقليم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الآلاف يشاركون في مسيرة مطالبين باللجوء إلى الحوار في أزمة كتالونيا

    أخبار

  • القانون الدولي يمنح حق تقرير المصير ولا يقرر الانفصال

    أخبار

  • الإسبان مدعوون إلى التظاهر على خلفية أزمة كتالونيا

    أخبار

  • حكومة كتالونيا تلغي جلسة إعلان الانفصال البرلمانية

    أخبار

إعلان

a740236c9f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة