البنتاجون: مقتل جندي أمريكي رابع في كمين النيجر

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن جنديا أمريكيا رابعا قتل في كمين بالنيجر، وأشارت إلى أنه من فلوريدا ويبلغ من العمر 25 عاما.

وقالت الوزارة إن السيرجنت لا ديفيد جونسون قتل بنيران معادية يوم الأربعاء في جنوب غربي النيجر، وتم استعادة جثته أمس الجمعة.

وفقد الجندي بعدما نصب مسلحون كمينا على بعد 200 كيلومتر من العاصمة نيامي قرب الحدود مع مالي، وهي منطقة ينشط بها مسلحو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر إن أربعة من جنودها قتلوا وأصيب ثمانية في الكمين الذي نصبته "عناصر إرهابية" .

وكان جونسون ضمن دورية مشتركة مع قوات من النيجر في إطار البعثة الأمريكية الخاصة بتدريب وتوجيه جيش الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تقاتل مسلحين إسلاميين.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ما زالت تحقق في الحادث.