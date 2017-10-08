أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البنتاجون: مقتل جندي أمريكي رابع في كمين النيجر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البنتاجون: مقتل جندي أمريكي رابع في كمين النيجر

11:39 م السبت 07 أكتوبر 2017

البنتاجون: مقتل جندي أمريكي رابع في كمين النيجر

البنتاجون

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن جنديا أمريكيا رابعا قتل في كمين بالنيجر، وأشارت إلى أنه من فلوريدا ويبلغ من العمر 25 عاما.

وقالت الوزارة إن السيرجنت لا ديفيد جونسون قتل بنيران معادية يوم الأربعاء في جنوب غربي النيجر، وتم استعادة جثته أمس الجمعة.

وفقد الجندي بعدما نصب مسلحون كمينا على بعد 200 كيلومتر من العاصمة نيامي قرب الحدود مع مالي، وهي منطقة ينشط بها مسلحو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر إن أربعة من جنودها قتلوا وأصيب ثمانية في الكمين الذي نصبته "عناصر إرهابية" .

وكان جونسون ضمن دورية مشتركة مع قوات من النيجر في إطار البعثة الأمريكية الخاصة بتدريب وتوجيه جيش الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تقاتل مسلحين إسلاميين.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ما زالت تحقق في الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البنتاجون يرد على شراء منظومة صواريخ "إس-400"

    أخبار

  • الكمين الدامي في النيجر يعكس صعوبات مواجهة الجماعات المتطرفة

    أخبار

  • ما هي منظمة "ثاد" الصاروخية التي وافقت واشنطن على بيعها للسعودية؟

    أخبار

  • الدفاع الروسية: قاعدة التنف الأمريكية بسورية تعرقل عمليات القوات الحكومية

    أخبار

إعلان

39851d4414.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل