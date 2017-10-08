أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن تحرير قرية بتعز ومقتل 18 من مليشيا الحوثي وصالح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن تحرير قرية بتعز ومقتل 18 من مليشيا الحوثي وصالح

11:38 م السبت 07 أكتوبر 2017

الجيش اليمني يعلن تحرير قرية بتعز ومقتل 18 من مليشيا الحوثي وصالح

الجيش اليمني

تعز - (أ ش أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، تحرير قرية العريش شرقي جبل صبر بمحافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح .

وقال مصدر عسكري يمني بقيادة محور تعز - لوكالة الأنباء اليمنية - "إن وحدات من الجيش تمكنت بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح من تحرير قرية العريش التي كانت تسيطر عليها المليشيا الانقلابية".. مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 18 عنصراً من المليشيا .

وأضاف المصدر العسكري: "إن قوات الجيش اليمني تمكنت من قطع خط إمداد المليشيا خط عبدان - الصرمين، وفرض حصار على المليشيا الانقلابية في مناطق أبعر والصرمين، ووصوله إلى مداخل قريتي الرازي و خربان".

وفي سياق متصل، أعلن المصدر العسكري اليمني مقتل أحد قناصة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الذي كان يتمركز في أحد المنازل الواقعة بين قريتي الحدادين والجيرات شرقي جبل صبر.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في قصف جوي للتحالف بتعز

    أخبار

  • الجيش الوطني اليمنى يسيطر على مواقع جديدة في محافظة تعز

    أخبار

  • مصادر يمنية: الحوثي يسعى لجعل عقيدة الجيش اليمني طائفية

    أخبار

  • اليمن يستغرب صمت المنظمات الدولية تجاه تعذيب الصحفيين في سجون الحوثي

    أخبار

إعلان

60142b7ea8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته