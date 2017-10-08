الجيش اليمني يعلن تحرير قرية بتعز ومقتل 18 من مليشيا الحوثي وصالح

تعز - (أ ش أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، تحرير قرية العريش شرقي جبل صبر بمحافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح .

وقال مصدر عسكري يمني بقيادة محور تعز - لوكالة الأنباء اليمنية - "إن وحدات من الجيش تمكنت بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح من تحرير قرية العريش التي كانت تسيطر عليها المليشيا الانقلابية".. مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 18 عنصراً من المليشيا .

وأضاف المصدر العسكري: "إن قوات الجيش اليمني تمكنت من قطع خط إمداد المليشيا خط عبدان - الصرمين، وفرض حصار على المليشيا الانقلابية في مناطق أبعر والصرمين، ووصوله إلى مداخل قريتي الرازي و خربان".

وفي سياق متصل، أعلن المصدر العسكري اليمني مقتل أحد قناصة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الذي كان يتمركز في أحد المنازل الواقعة بين قريتي الحدادين والجيرات شرقي جبل صبر.