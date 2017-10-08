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ترامب يغرد مجددًا مهددًا كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

يغرد مجددًا مهددًا

11:37 م السبت 07 أكتوبر 2017

ترامب يغرد مجددًا مهددًا كوريا الشمالية

ترامب

واشنطن - (د ب أ)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت تهديدا جديدا لكوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

وأكد ترامب بعد ظهر اليوم السبت وجهة نظره بأن المباحثات مع بيونجيانج ما هي إلا مضيعة للوقت.

وقال ترامب إن رؤساء وحكومات تفاوضت على مدار 25 عاما مع كويا الشمالية وتم إنفاق أموالا هائلة خلال ذلك ، لكن ذلك "لم يفد شيئا".

وأضاف ترامب قائلا: "لقد انتهكت الاتفاقيات قبل أن يجف مدادها، واعتبرت كوريا المفاوضين الأمريكيين مجانين، يؤسفني هذا، فلن يجدي إلا أمر واحد"!

ويبدو أن ترامب كان يقصف أيضا في اتجاه وزير خارجيته ريكس تيلرسون من جديد، حيث كان الأخير صرح مؤخرا بأن هناك اتصالات مباشرة مع كوريا الشمالية لاكتشاف ما إذا كانت مهتمة بإجراء مفاوضات أم لا.

كان ترامب غرد معقبا على ذلك بأن ما يفعله تيلرسون ما هو إلا مضيعة للوقت.

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