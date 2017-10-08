مجلس التعاون الخليجي: التحالف في اليمن حريص على عدم استهداف المدنيين والأطفال

الرياض - (أ ش أ)

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بالتزام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بالقوانين الإنسانية الدولية في عملياتهم العسكرية، والإجراءات التي تنتهجها في هذا الشأن.

وأعرب الأمين العام - في بيان اليوم، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن رفضه للإحصائيات التي ذكرها تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وقال إنها "مستقاة من مصادر غير موثوقة وموالية لجماعة الحوثي وصالح".

كما أعرب الزياني عن أمله في أن تستند الأمم المتحدة في تقاريرها على مصادر ذات مصداقية وموثوقية، وأن تراجع هذه المعلومات والاحصائيات والتصنيفات في ضوء ذلك.. منوها بحرص دول التحالف العربي على تفادي الأضرار على المدنيين والأطفال في اليمن.