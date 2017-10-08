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ضبط طالب بالبحيرة يدير صفحة تروج للشذوذ الجنسي

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مصراوي Masrawy

ضبط طالب بالبحيرة يدير صفحة تروج للشذوذ الجنسي

11:49 م السبت 07 أكتوبر 2017

ضبط طالب بالبحيرة يدير صفحة تروج للشذوذ الجنسي

ضبط طالب بالبحيرة يدير صفحة تروج للشذوذ الجنسي

البحيرة – أحمد نصرة:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم السبت، من ضبط طالب بتهمة إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحرض على ممارسة الشذوذ الجنسي والدفاع عن المثليين.

وردت معلومات للواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية برصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للدفاع عن المثليين وممارسة الفجور والشذوذ الجنسي.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى مسؤولية "ع.غ." 22 عامًا - طالب ومقيم بدائرة قسم دمنهور عن إدارة الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبثه لمنشورات يحرض فيها على ممارسة الفجور والشذوذ الجنسي والدفاع عن ما يسمى بحقوق المثليين، ورفع شعار المثليين.

تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول ولاب توب يتم استخدامه في الدخول إلى الإنترنت وإدارة تلك الصفحة.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.

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