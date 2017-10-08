الغربية: وضع شاشات عملاقة بالميادين ومراكز الشباب لمتابعة مباراة مصر والكونغو

جانب من أحدي مباريات مصر

طنطا - (أ ش أ)

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر إنه سيتم وضع شاشات عملاقة بالميادين العامة ومراكز الشباب بالمحافظة؛ لمتابعة مباراة مصر والكونغو الهامة المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، التي ستُقام غدا الأحد.

وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم السبت - أن الشاشات العملاقة سيتم وضعها في ميدان الشون بالمحلة وشارع البحر بطنطا والأندية ومراكز الشباب بمراكز وقرى المحافظة.

وتابع المحافظ "إننا جميعا لدينا ثقة في أبطال مصر لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم، وإن شاء الله يكون غدا يوم انتصار في شهر الانتصار".