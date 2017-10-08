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العثور على "سورية" ونجلها مقتولين داخل مسكنهما بالعاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

العثور على "سورية" ونجلها مقتولين داخل مسكنهما بالعاشر من رمضان

11:39 م السبت 07 أكتوبر 2017

مديرية أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تُكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض العثور على ربة منزل، سورية الجنسية، ونجلها، مقتولين داخل مسكنهما بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على ربة منزل، سورية الجنسية، ونجلها البالغ من العمر 8 سنوات، مقتولين داخل مسكنهم بالمجاورة 25 بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص، تبين أن جثة السيدة بها طعنة بالرقبة، مسجاه وبجوارها نجلها المطعون هو الآخر بالرقبة، وبسؤال جيران المجني عليها، أفادوا بسماع أصوات استغاثة وصراخ وبعد فترة تم العثور على الأم ونجلها مقتولين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري انتداب معمل الأدلة الجنائية لفحص مكان الجريمة.

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