أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صاحبة واقعة «الحضن»: «غلطنا وآسفين.. راعوا مستقبلنا عشان منضعش» (فيديو)

Google+ Print
صاحبة واقعة «الحضن»: «غلطنا وآسفين.. راعوا مستقبلنا عشان منضعش» (فيديو) صاحبة واقعة «الحضن»: «غلطنا وآسفين.. راعوا مستقبلنا عشان منضعش» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الفتاة صاحبة واقعة «الحضن»، بجامعة طنطا، مساء السبت، إنه ما حدث كان عفويًا بدون ترتيب له من قِبلها ولا خطيبها «مناع»، مستكملًا: «الموضوع كان مفاجأة بالنسبالي، مكنش قصدي إنها توصل لكده، الحضن جِه بشكل عفوي، وإحنا عارفين إننا غلطانين واعترفنا بغلطنا».

أضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، «حالتي النفسية وحشة جدًا لأن في كلام كتير اتقال، وكمان الفيديوهات المنشورة، وكمان معاملتي وحشة في البيت، إحنا مكناش عايزين كده ولا كنا قاصدين نتشهر».

تابعت: «حققوا معانا في الكلية، وإن شاء الله القرار بكرة، أنا بناشد المسئولين، وبقول إننا غلطنا، وإحنا آسفين، بطلب منهم إنهم يراعوا مستقبلنا، مكنش قصدنا إننا نشوّه الكلية، بصوا لمستقبلنا عشان منضعش، خاصةً أن خطيبي في أخر سنة دراسية».

شاهد أيضا

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت أن جامعة طنطا، أحالت طلاب كلية الحقوق المشاركين في حفل الخطوبة الذي تضمن حضن طالبة وطالبة داخل الحرم الجامعي، إلى مجلس التأديب.

وكان طالب بكلية الحقوق بجامعة طنطا، قام بتجهيز حرم الجامعة بالورود والبالونات للإعلان عن خطبته، وأثناء مفاجأة خطيبته بتبادل الأحضان بالحرم الجامعي على مرأى ومسمع من زملائهم، وقد تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300