صاحبة واقعة «الحضن»: «غلطنا وآسفين.. راعوا مستقبلنا عشان منضعش» (فيديو)

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قالت الفتاة صاحبة واقعة «الحضن»، بجامعة طنطا، مساء السبت، إنه ما حدث كان عفويًا بدون ترتيب له من قِبلها ولا خطيبها «مناع»، مستكملًا: «الموضوع كان مفاجأة بالنسبالي، مكنش قصدي إنها توصل لكده، الحضن جِه بشكل عفوي، وإحنا عارفين إننا غلطانين واعترفنا بغلطنا».

أضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، «حالتي النفسية وحشة جدًا لأن في كلام كتير اتقال، وكمان الفيديوهات المنشورة، وكمان معاملتي وحشة في البيت، إحنا مكناش عايزين كده ولا كنا قاصدين نتشهر».

تابعت: «حققوا معانا في الكلية، وإن شاء الله القرار بكرة، أنا بناشد المسئولين، وبقول إننا غلطنا، وإحنا آسفين، بطلب منهم إنهم يراعوا مستقبلنا، مكنش قصدنا إننا نشوّه الكلية، بصوا لمستقبلنا عشان منضعش، خاصةً أن خطيبي في أخر سنة دراسية».

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وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت أن جامعة طنطا، أحالت طلاب كلية الحقوق المشاركين في حفل الخطوبة الذي تضمن حضن طالبة وطالبة داخل الحرم الجامعي، إلى مجلس التأديب.

وكان طالب بكلية الحقوق بجامعة طنطا، قام بتجهيز حرم الجامعة بالورود والبالونات للإعلان عن خطبته، وأثناء مفاجأة خطيبته بتبادل الأحضان بالحرم الجامعي على مرأى ومسمع من زملائهم، وقد تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الواقعة.