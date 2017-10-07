أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

خالد عكاشة: الأجهزة الأمنية استعادت كفاءتها.. وسيناء تجاوزت الخطر

Google+ Print
خالد عكاشة: الأجهزة الأمنية استعادت كفاءتها.. وسيناء تجاوزت الخطر خالد عكاشة: الأجهزة الأمنية استعادت كفاءتها.. وسيناء تجاوزت الخطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن هناك مشهدًا أمنيا جديدًا تتم صياغته، والمصالحة الفلسطينية هي أحد أبرز النجاحات المصرية التي تحققت خلال الأشهر الماضية والتي سبقها مجهود كبير خلال الفترة التي سبقتها.

أضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد»، أن «الجهود المصرية أسفرت عن استعادة الوضع الفلسطيني الصحيح الذي يراهن عليه الجميع بوجود حكومة وفاق وطني حقيقية، ورغبة من كافة الفصائل لعبور المرحلة المظلمة من الانقسام الفلسطيني الذي ضرب القضية في مقتل، وأثر سلبًا على الأحوال الأمنية في مصر والقطاع».

شاهد أيضا

أوضح أن المشهد الأمني في سيناء عبر جزء غاية في الخطورة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجهد المصري أسفر عن تحقيق خطوة متقدمة في مسار القضية الفلسطينية، وحالة أمنية مستقرة في سيناء وقطاع غزة، لافتًا إلى أن إشادة الجانب الروسي بالدور الذي لعبته مصر في تأمين الحدود الروسية يؤكد أن الأجهزة الأمنية المصرية استعادت كفاءتها بشكل كبيرة.

أشار عكاشة، إلى أن ضبط قوات الأمنية المصرية لعناصر تابعة لتنظيم «حسم» الإرهابي، جاء إطار العمليات التي تشنها الأجهزة في ملاحقة تلك العناصر الإرهابية، لافتًا إلى أن هذا التنظيم يحاول أن يفلت من الملاحقة الأمنية له من خلال استحداث سيناريوهات غير متوقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة