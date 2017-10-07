خالد عكاشة: الأجهزة الأمنية استعادت كفاءتها.. وسيناء تجاوزت الخطر

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قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن هناك مشهدًا أمنيا جديدًا تتم صياغته، والمصالحة الفلسطينية هي أحد أبرز النجاحات المصرية التي تحققت خلال الأشهر الماضية والتي سبقها مجهود كبير خلال الفترة التي سبقتها.

أضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، أن «الجهود المصرية أسفرت عن استعادة الوضع الفلسطيني الصحيح الذي يراهن عليه الجميع بوجود حكومة وفاق وطني حقيقية، ورغبة من كافة الفصائل لعبور المرحلة المظلمة من الانقسام الفلسطيني الذي ضرب القضية في مقتل، وأثر سلبًا على الأحوال الأمنية في مصر والقطاع».

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أوضح أن المشهد الأمني في سيناء عبر جزء غاية في الخطورة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجهد المصري أسفر عن تحقيق خطوة متقدمة في مسار القضية الفلسطينية، وحالة أمنية مستقرة في سيناء وقطاع غزة، لافتًا إلى أن إشادة الجانب الروسي بالدور الذي لعبته مصر في تأمين الحدود الروسية يؤكد أن الأجهزة الأمنية المصرية استعادت كفاءتها بشكل كبيرة.

أشار عكاشة، إلى أن ضبط قوات الأمنية المصرية لعناصر تابعة لتنظيم «حسم» الإرهابي، جاء إطار العمليات التي تشنها الأجهزة في ملاحقة تلك العناصر الإرهابية، لافتًا إلى أن هذا التنظيم يحاول أن يفلت من الملاحقة الأمنية له من خلال استحداث سيناريوهات غير متوقعة.