الأنبا مكاريوس: الراهب المتهم بأحداث وادي الريان صدر عفو بحقه بمناسبة 6 أكتوبر

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا، والمسئول عن دير وادي الريان، أنه تم البدء في الإجراءات القانونية اللازمة للعفو عن الراهب بولس الرياني، للإفراج عنه قريبًا ضمن المعفو عنهم في عفو أكتوبر

وأوضح أسقف عام المنيا، أن الراهب بولس الرياني، اسمه مُدرج ضمن قوائم المعفو عنهم، وأن الكنيسة تتابع مع المسئولين في الدولة لتنفيذ القرار.

وكان الراهب بولس الريانى، يقضى عقوبة الحبس عامين في قضية اتهامه بالاعتداء على موظف البيئة، أثناء حلقة الصراع التي وقعت بين وزارة البيئة ودير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان قبل تقنين أوضاع الدير.