بالصور.. توقف حركة القطارات في البحيرة بسبب عطل جرار

البحيرة - أحمد نصرة:

توقفت حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"، بعد تعطل قطار ركاب بين محطتي "التوفيقية - إيتاي البارود" في محافظة البحيرة، بسبب عطل فني بجرار قطار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة السكة الحديد، بتعطل القطار رقم 25 ركاب القادم من القاهرة، وبالفحص تبين وجود عطل في الجرار.

تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، ووضع الكبسولات لتنبيه القطارات القادمة، وجاري استبدال الجرار بآخر بمعرفة هيئة السكة الحديد.​